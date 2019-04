Derubano una donna sul bus e minacciano i passeggeri con delle forbici: arrestati due giovani

Centro - Nella notte tra domenica e lunedì sue uomini - un 20enne italiano e un 28 tunisino - sono saliti su un bus all'altezza di via Gramsci e hanno rapinato una donna, poi - non contenti - hanno minacciato gli altri passeggeri con un paio di forbici, così che non potessero intervenire. Grazie all'intervento dei Carabinieri, i due aggressori sono stati fermati e arrestati poco dopo.



L'arresto - Dopo l'aggressione, i due giovani si sono dati alla fuga. Immediato l'intervento dei Carabinieri, che si sono subito adoperati per perlustrare la zona e bloccare tutte le vie di fuga. Così facendo, i militari sono riusciti a ritrovare i malviventi poco dopo, ancora in possesso sia del maltolto che delle forbici. Per entrambi è immediatamente scattato l'arresto per rapina e per porto d’arma impropria.