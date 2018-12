Donna nei guai: `pizzicata` a rubare in due market prima viene denunciata e poi arrestata

Centro - Una donna di 43 anni di Savona è stata arrestata dalla Polizia per il reato di furto aggravato.



Supermercato - La 43enne nel primo pomeriggio di ieri è stata sorpresa mentre cercava di rubare alcuni generi alimentari per un valore di circa 90 Euro all’interno di un supermercato del centro storico. I poliziotti hanno constatato che la donna non aveva rotto le confezioni ma l’hanno portata in Questura e denunciata. Non contenta poche ore dopo è entrata in un altro market ed ha di nuovo cercato di portare via svariati generi alimentari, per un valore di circa 80 Euro: questa volta però la signora ha rotto tutte le confezioni tanto da rendere i prodotti invendibili. Fermata per la seconda volta, la 43enne è stata questa volta arrestata per furto aggravato.