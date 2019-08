Fermato in via Prè dà false generalità agli agenti: doveva scontare 20 anni di carcere in Marocco

Centro - Intorno alle 2 di questa notte la Polizia ha fermato un nordafricano in via Prè che – di fronte alla richiesta di mostrare loro i documenti – ha dato false generalità, senza però mostrare nulla che attestasse la sua identità.



L’arresto - Grazie all’accurato controllo operato dagli agenti sugli effetti personali dell’uomo, si è riusciti ad accertare le esatte generalità dell’uomo: si tratta di un 49enne marocchino che, per dissimulare la sua identità, aveva denunciato falsamente lo smarrimento dei propri documenti. A suo nome, inoltre, è risultato un provvedimento di cattura internazionale emesso dall’Interpol: il 49enne, infatti, deve scontare 20 anni di carcere nel suo paese per reati contro il patrimonio. A indagini concluse, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Marassi, in attesa di disposizioni dell’autorità giudiziaria per l’estradizione.