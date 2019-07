Finanza sequestra 460 mila scarpe contraffatte: nei quai cinque persone

Centro - Quattrocentosessanta mila scarpe con marchi di moda contraffatti sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza di Genova nell’operazione denominata “Gratta e fingi”: la merce era pronta per essere messa nel mercato on line. Nei guai sono finite quattro persone di origini cinese tutte denunciate.



Merce - L'operazione, portata avanti dai Baschi Verdi delle fiamme gialle, è nata da un sequestro di 1250 scarpe in alcuni negozi del centro storico di Genova e ha portato a ricostruire la filiera dalla Lombardia fino alla Campania. I prodotti venivano posti in vendita da alcuni esercizi commerciali, ove alcune tipologie di calzature recavano un marchio lievemente difforme da quelli contestati, con modifiche costituite da alcune parti che, ad un controllo operato dalle fiamme gialle, potevano essere agevolmente asportate poiché di materiale più sottile, trasformando il simbolo neutro in un marchio di fabbrica contraffatto.