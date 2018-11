Folle inseguimento in via Gramsci, una volta fermato si finge minorenne: nei guai spacciattore 18enne

Centro - Nel pomeriggio di ieri Polizia di Stato ha arrestato un 18enne senegalese per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato colto in flagranza di reato mentre stava cedendo la sostanza in prossimità di una residenza studentesca e di un'associazione minorile.



L'arresto - Il 18enne è stato sorpreso dai poliziotti del Commissariato Pré a spacciare due dosi in Vico delle Monachette, nei pressi degli alloggi studenteschi di Vico Tacconi e di un'associazione minorile di Vico delle Marinelle. Alla vista degli operatori in divisa, il ragazzo si è lanciato in una folle corsa, riuscendo inizialmente a seminare i poliziotti. Questi, però, non si sono dati per vinti e, senza mai perderlo di vista, sono saliti sul furgone di un operaio in transito in Via Gramsci, riuscendo a raggiungerlo proprio mentre gettava a terra un sacchetto, al cui interno sono state ritrovate 18 dosi già confezionate di oppiacei. Alla fine il 18enne è stato fermato nei pressi di Palazzo del Principe.

Al momento dell'arrestato il ragazzo (incensurato) si è dichiarato minorenne, ma quasi subito è stata accertata la sua maggiore età. Il giudizio è avvenuto in mattinata con rito direttissimo.