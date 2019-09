Fridays for Future, a due giorni dalla manifestazione una balena bianca `sbarca` a Borgo Incrociati

Centro - È previsto per questo venerdì (il 27 settembre 2019) lo sciopero per il clima organizzato in chiusura della Global Week Strike, ma già ieri Fridays for Future ha organizzato - in collaborazione con l’artista Maria Bressan e gli studenti del liceo artistico Paul Klee - un’attività finalizzata alla valorizzazione di una parte dimenticata della nostra città: la galleria pedonale di Borgo Incrociati, a Brignole.



All'interno della galleria, i ragazzi hanno realizzato - esclusivamente con colori ecologici - un murales raffigurante una balena bianca, che anticipa di poco la conferenza prevista dalle 14 alle 16 di oggi al Ducale sui cambiamenti climatici e l'evento informativo "One Hour For Europe" in programma domani dalle 17 alle 18.