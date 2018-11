Fugge attraverso i vicoli e dà vita a un inseguimento serrato: pusher nei guai

Centro - Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Fuga - Il giovane è stato notato in Vico delle Monachette da una pattuglia appiedata della Polizia di Stato, coadiuvata dai militari dell’Esercito. A quel punto il 20enne, quando ha notato che il personale in divisa si stava avvicinando, è fuggito verso Via Gramsci. In Via Rubattino ha però incrociato una volante della Questura e i poliziotti lo hanno inseguito lungo Via Gramsci, Piazza della Commenda e Salita San Paolo, dove lo hanno raggiunto e bloccato.



Droga - Il 20enne prima di scappare ha cercato di buttare via una busta di plastica che, recuperata dagli agenti, è risultata contenere 21 dosi di eroina pronte per la vendita. Al giovane è stata inoltre sequestrata la somma di 120 euro quale provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato portato nel carcere di Marassi.