Fumo dalla finestra e inquilini in fuga: lavatrice prende fuoco in piazza Manin

Centro - Poco prima delle 20 di ieri, alcuni passanti hanno iniziato a notare una fitta nube di fumo fuoriuscire dalla finestra di un appartamento sito in piazza Manin. Fortunatamente gli abitanti dell'alloggio sono riusciti a mettersi in salvo.



L'incendio - Stando alle prime ricostruzioni, pare che nella cucina dell'immobile la lavatrice abbia improvvisamente preso fuoco, cosa che ha spinto gli inquilini a fuggire il più in fretta possibile. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che - dopo essere entrati nell'alloggio passando per la finestra - hanno spento l'incendio prima che si estendesse a tutta la casa e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto elettrico.