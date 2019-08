Galliera, un´altra aggressione nella notte: calci e pugni a porte e vetrate

Centro - Non bastava quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato: anche questa notte il Galliera è stato teatro dell'ennesima aggressione ai danni del suo Pronto Soccorso.



Un'altra volta - Stando a quanto riportato, nella notte un brasiliano - portato in ambulanza al PS in evidente stato di alterazione - avrebbe iniziato a dare in escandescenze non appena varcata la porta della struttura ospedaliera, mandando prima in frantumi la porta d'ingresso a suon di calci e pugni e, successivamente, lanciandosi contro la vetrata della portineria. Immediato l'intervento delle Forze dell'Ordine, che hanno provveduto a bloccare l'uomo.