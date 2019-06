Genova Antifascista ricorda la rivolta della città nel 1960: in corteo i manichini di Salvini e Meloni

Centro - Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato da Genova Antifascista per per ricordare la rivolta della città contro il congresso nazionale che l'Msi organizzò nel capoluogo il 30 giugno 1960: ad aprire la manifestazione una serie di manichini realizzati con palloncini infilati dentro tute bianche con le foto di Salvini, Meloni, Adinolfi a testa in giù.



Manifestanti - I presenti, partiti da piazza Alimonda, hanno raggiunto piazza De Ferrari: durante il corteo ci sono stati applausi per la capitana della Sea Watch e discorsi per ricordare la rivolta di Genova. Durante il corteo sono stati rotti i vetri di una macchina della polizia municipale.