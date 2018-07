Genova, martedì niente acqua in centro

I rubinetti resteranno chiusi dalle 14 alle 20

Centro - Iren Acqua comunica che, per lavori di rinnovamento della rete di Distribuzione, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di martedì 17/07/18 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Galata, via Colombo, vico della Gazzella, via Palmaria, via Fiume da civ. 1 a civ. 4, via Cadorna



«In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno mercoledì 18/07/18. Si precisa che nelle vie indicate sono presenti anche altre tubazioni non interessate ai lavori che continueranno a svolgere il regolare servizio. In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorpidimento dell’acqua potabile che si risolveranno comunque in breve tempo», ha concluso Iren in una nota.