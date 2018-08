Genovese filma una rissa tra `prostitute`: «La Maddalena è un far west!»

Così l'utente ha denunciato il fatto sui social

Centro - Nel mondo dei social e dell’informazione in tempo reale, capita – spesso e volentieri – che siano i cittadini a svolgere il compito di reporter. Basta infatti un semplice smartphone per diventare cameraman improvvisato.



Così è accaduto a un genovese che, passando per le vie dei vicoli, ha ripreso un alterco tra due donne. Dai pochi frame si percepisce come la situazione sia stata controllata dai passanti, intenti a dividere le due litiganti. «Oggi davanti a casa mia, rissa tra prostitute colombiane per lo spaccio» denuncia l’utente su Twitter.



«Qui alla Maddalena è un far west. Ma la polizia non arriva mai?» si domanda Robert Desnos. Una denuncia virtuale, che raccoglie il malcontento di alcuni commercianti e cittadini che si trovano, mal volentieri, al centro di episodi di questo tipo.