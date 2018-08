Già sottoposti a divieto di dimora, ingaggiano rissa in via del Campo: arrestati

Centro - Ieri sera alle 18 via del Campo si è nuovamente trasformata in un ring per una violenta rissa tra quattro ragazzi. Subito sul posto i poliziotti del commissariato Prè, che sono riusciti ad arrestare due dei coinvolti.



L'arrivo della polizia - Due dei quattro "contendenti" sono riusciti a fuggire, mentre gli altri due sono stati tempestivamente fermati dagli agenti. Dopo non molto, però, i ragazzi (un 21enne e un 25enne, entrambi algerini) hanno aggredito violentemente gli agenti, tanto che uno dei due è anche arrivato ad estrarre dalla tasca un flacone di spray al peperoncino.

I poliziotti sono comunque riusciti a immobilizzarli e a procedere all'arresto, a seguito del quale - tramite accertamenti - è emerso che entrambi erano già stati arrestati per spaccio lo scorso 11 agosto. Denunciati questa volta per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, i giovani sono stati giudicati questa mattina per direttissima e condannati a 4 mesi e 10 giorni di reclusione il 21enne e 4 mesi e 20 giorni il 25enne.