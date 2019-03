Giornata movimentata per la Polizia: doppio arresto per spaccio a Sampierdarena

Centro - Due uomini, uno di 29 anni e l’altro di 35 anni, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di droga si fini di spaccio.



Spaccio - Il primo è stato fermato in via Cantore, all’ingresso dei giardini Costa, dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria a disposizione del Commissariato Prè ed è stato trovato in possesso di 34 involucri di plastica contenenti hashish e marjuana, per un peso complessivo di 33,40 grammi, tutti occultati all’interno degli slip. Altri 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare, occultati sotto un letto. Il 35enne è stato invece tratto in arresto dai poliziotti delle volanti dopo essere stato visto cedere una dosa di cocaina ad un giovane in cambio di denaro. Da controlli più approfonditi gli agenti hanno trovato e sequestrato a carico dell’uomo la somma di 360 Euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.