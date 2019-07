Giovane trovata con il profumo in una borsa schermata: arrestata

Centro - Un donna di 28 anni è stata arrestata mercoledì in centro a Genova dagli uomini della Polizia Locale.



Furto - La 28enne è stata trovata con della merce dentro una borsa schermata con materiale isolante nascosto sotto la fodera per superare i controlli elettronici antitaccheggio del grande magazzino in cui aveva i prodotti.



Fermo - I poliziotti, che avevano ricevuto una richiesta di intervento via whatsapp, hanno fermato la giovane all'uscita del negozio, dove è stata trovata in possesso di due confezioni di profumo, del valore di circa 130 euro: la donna è stata arrestata.