Gli nega i soldi per le sigarette, lui lo accoltella al collo e lo abbandona in una pozza di sangue

Centro - Questa notte i poliziotti dell’U.P.G. hanno fermato un 48enne nepalese -

pluripregiudicato, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora - accusato di tentato omicidio.



L'aggressione - A quanto pare gli agenti, intervenuti in via Galata su segnalazione del 112 NUE, hanno subito notato un uomo - pieno di sangue e con una profonda ferita al collo - che chiedeva aiuto. Prestati i primi soccorsi e atteso l’arrivo dell’ambulanza, gli operatori si sono allora dedicati alle ricerche dell’aggressore: in base a quanto riportato da alcuni testimoni, i poliziotti hanno dunque appreso che la vittima (un 33enne di origini polacche) qualche minuto prima del loro arrivo era stato avvicinato da un uomo che, dopo avergli chiesto del denaro per comprare le sigarette, di fronte al suo netto rifiuto lo ha pugnalato collo con un coltello multiuso, salvo poi darsi era dato alla fuga lasciandolo ferito in una pozza di sangue.

A quel punto gli agenti - dopo aver acquisito una dettagliata descrizione dell’uomo - hanno cominciato a perlustrare la zona, rinvenendo subito l’arma utilizzata all’interno di un cassonetto della spazzatura: in pochi minuti, una delle pattuglie impegnata nelle ricerche ha notato l’uomo sulla scalinata che conduce in via Bosco, dunque una poliziotta esperta in arti marziali è immediatamente scesa dalla volante e lo ha raggiunto, lo ha fatto sdraiare a terra e lo ha bloccato con le manette di sicurezza.

Il fermato, dopo gli atti di rito, è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata.