Gli negano l´emosina, ma lui `fa da sé`: 33enne finisce in manette

Centro - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne tunisino per rapina. In quel frangente, il giovane avrebbe avvicinato un 36enne della Guinea per chiedergli l'elemosina, ma di fronte al suo rifiuto, non avrebbe esitato a strappargli una catenina dal collo ed a fuggire rapidamente.



L'arresto - La fuga del giovane ladro, però, è stata breve: partito da Piazza della Posta Vecchia, il 33enne è stato raggiunto e trattenuto dalla vittima all'altezza della vicina Piazza della Cernaia, raggiunto da alcuni poliziotti poco dopo l'inizio della colluttazione. Gli agenti del Commissariato Centro e la pattuglia della Polizia di Stato - coadiuvata dai militari dell’Esercito nella consueta attività di controllo del territorio in zona - sono infatti accorsi in pochi minuti, attirati dalle urla dei due. Gli operatori hanno così bloccato il rapinatore - privo di permesso di soggiorno e pregiudicato per reati di spaccio, contro la persona ed il patrimonio - e lo hanno successivamente arrestato. Lungo la via di fuga hanno inoltre recuperato la catenina strappata, che è stata restituita la legittimo proprietario.

Il 33enne è stato processato questa mattina per direttissima.