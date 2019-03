Ha minacciato un uomo per 20 Euro, in manette 19enne

Il ragazzo è stato poi rintracciato dalla Polizia e fermato

Centro - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina: è successo la notte scorsa in via San Luca, nel centro storico di Genova.



Minacce - Il 19enne, secondo quanto accertato dalla forze dell'ordine, ha seguito un uomo che stava tornando a casa e giunti in Vico del Duca lo ha afferrato per il cappuccio. Successivamente lo ha spinto contro un muro e lo ha minacciato con un coltellino di farsi dare i soldi e poi è fuggito.



Richiesta di intervento - La vittima ha chiamato il 112 Nue e, insieme ai poliziotti del Commissariato Centro giunti in pochi minuti, ha ripercorso il tragitto compiuto fino a rintracciare il suo aggressore che è stato fermato dai poliziotti e portato in Questura.