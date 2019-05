Hashish nel muro in via del Campo e alla Maddalena: maxi controllo dei Carabinieri

Centro - Nel pomeriggio di giovedì - nel corso delle consuete operazioni di contrasto dell’uso e dello spaccio di stupefacenti nel centro storico - la pattuglia della stazione Carabinieri di Maddalena (coadiuvata dai colleghi della compagnia di intervento operativo di Firenze e dal Nucleo Cinofili Villanova d’Albenga) hanno arrestato un 27enne marocchino (gravato da precedenti di polizia) in via Sottoriapa, sorpreso a cedere 2 grammi di hashish ad un 30 enne in cambio di alcune banconote da 10 euro.



L'arresto - Una volta perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di altri 3 grammi della stessa sostanza. Nel corso dell’attività, il prezioso aiuto dell’unità cinofila “Joy” ha permesso altresì di rinvenire la presenza di sostanza stupefacente debitamente occultata tra i muri perimetrali di via della Maddalena e di via del Campo: ben 15 grammi di “hashish”.

Poco più tardi - sempre in via Sottoripa - i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno poi bloccato un marocchino di 38 anni (anch'egligravato di pregiudizi di polizia) mentre cedeva 2 grammi di “hashish” a un suo connazionale in cambio 20 euro. Anch'egli perquisito, è stato trovato in possesso di una modica quantità della stessa sostanza e di 170 euro, probabile provento dell’illecita attività.



I due venditori sono stati arrestati: gli acquirenti saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe, mentre denaro e droga sono stati sequestrati.