Il tombino non regge e lei precipita giù: giornata da dimenticare per una 15enne genovese

Centro - Era in piedi sopra un tombino quando questo improvvisamente a ceduto e lei si è sentita letteralmente crollare la terra sotto i piedi ed è caduta giù: è successo ieri pomeriggio in via Bertani. La protagonista di questa storia una ragazzina di 15 anni che - uscita da poco da scuola - è caduta all'interno della grata sopra cui si trovava.



L'incidente - Il tombino ha ceduto sotto il peso della ragazza, che in questo modo è rovinosamente caduta al suo interno, riportando - oltre a un bello spavento - anche numerosi graffi, escoriazioni e contusioni. Qualche ora dopo, Aster ha provveduto a transennare il tombino incriminato.

A denunciare l'accaduto è stato il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, il quale - attraverso un post sulla sua pagina Facebook - ha dato vita a una vera e propria polemica. «Sarebbe opportuno» scrive infatti Giordano «che il Sindaco Bucci, tra passerelle conferenze stampa e convegni, ritorni con i piedi per terra e riprenda la corretta e fondamentale manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Con la pubblica incolumità non si scherza e i danni sulla salute sono subito ingenti».