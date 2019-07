Inaugurato un nuovo Baby Pit Stop nel Municipio Centro Ovest

Centro - Da oggi a Genova c'è un nuovo Baby Pit Stop a disposizione di genitori e famiglie. È allestito in via Sampierdarena 34, al piano terra della sede del Municipio Centro Ovest.



L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza dell'assessore alle Pari opportunità e diritti Arianna Viscogliosi, dell'assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Paolo Fanghella e del presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente regionale Unicef Franco Cirio.



Il nuovo spazio, realizzato con la collaborazione di Unicef ed il contributo di Ikea, è stato ideato per ospitare le mamme e i papà con i loro piccoli. È un luogo riservato, arredato per essere accogliente e distensivo dove poter sostare comodamente per allattare il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino.



Il Baby Pit Stop di Sampierdarena è l'ultimo, in ordine di tempo, ad essere stato aperto dall'amministrazione comunale dopo quelli allestiti in biblioteche, musei cittadini e Palazzo Tursi. Altri ne verranno aperti in diverse strutture comunali.



Il Baby Pit Stop di via Garibaldi 9 è anche sede principale degli appuntamenti informativi gratuiti "I Primi Mille Giorni" - progetto sviluppato dall'assessorato Pari opportunità e diritti in collaborazione con l'Agenzia Comunale per la Famiglia - durante i quali professionisti del settore (pediatri, ostetriche, pedagogiste, psicologhe ed esponenti della Leche League la Lega per l'allattamento materno) incontrano neo genitori, nonni e tutte le persone che si occuperanno del bambino per insegnare ad affrontare con serenità il periodo dal concepimento ai due anni di vita.