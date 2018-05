Il rogo è divampato in via Crocco. Morti anche i due cani della vittima

Centro - Una donna di 68 anni e i suoi due cani sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 di questa in un appartamento di via Crocco.



Fumo - I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dalle finestre dell’abitazione. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per spegnere le fiamme. Gli altri condomini sono stati fatti evacuare per ragioni di sicurezza e sono poi rientrati nelle proprie abitazioni alle 6.45.



Cause - Toccherà al nucleo investigativo territoriale dei Vigili del Fuoco fare luce sull’accaduto.