Ingurgita la droga per sfuggire alla perquisizione, ennesimo arresto per un 21enne

Centro - Intorno alle 10 di venerdì 24 agosto un 21enne algerino - noto spacciatore del centro storico - è stato notato da alcuni agenti di polizia mentre si aggirava furtivo in vico della Rosa. Immediatamente fermato per un controllo dei documenti, l'uomo ha tentato nervosamente di nascondere la mano destra dallo sguardo degli agenti e non appena ha potuto ha velocemente tentato di ingerire la sostanza che nascondeva tra le dita.



La perquisizione - Rimasti attoniti, i poliziotti (convinti si trattasse di droga) hanno immediatamente portato il giovane al Galliera, dove - in seguito ad accertamenti - è stata esclusa l'ingestione di corpi estranei.

Dalle analisi della scientifica sè poi risultato che la sostanza ingurgitata dal 21enne fosse cannabis, cosa che ha portato immediatamente all'ennesimo arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.