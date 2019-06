Inseguimento a piedi e arresto: Carabiniere fuori servizio sventa furto in via XX Settembre

Centro - Ieri pomeriggio in via XX Settembre, un Carabiniere libero dal servizio ha arrestato in flagranza del reato di furto aggravato in concorso un pregiudicato genovese di 27 anni.



L'arresto - A quanto pare, il 27enne - notato al termine di un furto mentre scappava dal negozio Footlocker di via XX Settembre, per l'appunto, insieme a un complice (al momento sconosciuto) - sarebbe stato subito inseguito e bloccato dal militare. Dopo una breve perquisizione, il Carabiniere avrebbe trovato addosso al giovane svariati prodotti di abbigliamento ed elettronici (in seguito risultati rubati dall'Unieuro di piazza della Vittoria) appena trafugati, nascosti dentro borse appositamente schermate per eludere l’allarme anti-taccheggio. Tutta la refurtiva - del valore commerciale di 230 euro - è stata dunque recuperata e restituita.