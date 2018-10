Insulti e botte a una signora alla fermata dell´autobus, poi la rapinano: due donne in manette

Centro - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Genova ha arrestato due pregiudicate genovesi di 36 e 42 anni per rapina aggravata in concorso.



L'arresto - Lo scorso 24 settembre le due avevano rapinato una donna appena scesa dal 20 in Piazza Acquaverde. In quell'occasione, dopo averla avvicinata con un pretesto mentre erano ancora sull'autobus, le due rapinatrici hanno cominciato ad insultare la loro vittima. Una volta scese dal mezzo, poi, hanno cominciato a spingerla e strattonarla, causandole fortunatamente solo alcuni graffi sulle braccia. Grazie all'intervento di alcuni passanti si è probabilmente evitato il peggio, ma comunque le donne sono riuscite comunque a portar via la borsa alla povera malcapitata e a scappare verso i vicoli di Prè. Immediato l'intervento della polizia, che, grazie a una successiva attività investigati va, è riuscita a ricostruire il loro percorso e a ritrovare la borsa, purtroppo ormai vuota.

Dopo aver visionato numerose telecamere di sicurezza, gli investigatori sono riusciti a identificare le due colpevoli, riconosciute poi anche dalla vittima e da un testimone.



Ieri pomeriggio le due donne sono state arrestate e condotte presso il carcere di Pontedecimo.