Centro - Lo scorso aprile il tossicodipendente Pierluigi Bonfiglio (34 anni) era stato accusato di aver ucciso la vicina Anna Carla Arecco e di averne nascosto il corpo sotto il letto della sua stanza (dove è rimasto per ben 3 giorni) per procurarsi i soldi per la droga. Ad oggi il pubblico ministero Gabriella Marino ha chiesto per lui l’ergastolo.



La sentenza è attesa per lunedì 8 ottobre.