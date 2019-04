Centro - I lavoratori Piaggio Aerospace - in presidio davanti alla Prefettura per avere rassicurazioni e chiarimenti sul futuro degli stabilimenti e sugli stipendi - hanno invaso via Roma e piazza Corvetto, finendo per bloccare la viabilità della zona. Traffico in tilt da oltre 15 minuti.



L'agitazione - Con questo sciopero, i sindacati e i manifestanti intendono inoltre chiedere un incontro con i rappresentanti del Governo centrale, dai quali poter avere delucidazioni sulla loro effettiva situazione, dal momento che, se da un lato sussistono forti rassicurazioni dei Ministeri interessati, dall'altro la decisione del commissario straordinario di attivare la cassa integrazione per i dipendenti e l'annuncio della possibilità di pagare stipendi solo per il mese di aprile a causa di una scarsa liquidità preoccupano non poco sia i sindacati che il migliaio di famiglie coinvolte.



Verso le 13 il presidio di lavoratori ha iniziato a spostarsi in corteo verso Sestri Ponente, nella zona dello stabilimento. I manifestanti hanno attraversato piazza Portello e dell'Annunziata e hanno raggiunto via Gramsci. Alle 15.30 potrebbero arrivare novità dal Ministero.