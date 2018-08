Lavori nel centro di Genova, stop all´acqua lunedì e martedì

Centro - Iren Acqua comunica che, «per lavori di rinnovamento delle reti idriche, dalle ore 20:30 di lunedì 3 settembre p.v. alle ore 6 di martedì 4 settembre p.v. sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie: via Bertani e salita delle Battistine



«Nelle seguenti vie, ove sono presenti più tubazioni, si verificheranno disservizi alle

sole utenze allacciate alla tubazione interessata; via Martin Piaggio, viale Padre Santo, via Goffredo Mameli fino altezza civ. 2A, via Roma lato ponente, piazza de Ferrari lato Palazzo Ducale, via Dante altezza civ. 2



«In fase di riapertura delle condotte, potranno verificarsi locali fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati alla serata successiva».