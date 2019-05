Lotta all´abusivismo, tra gennaio e maggio 9mila pezzi sequestrati, 156 sanzioni e 11 denunce

Centro - Solamente nei primi 5 mesi del 2019, il reparto Sicurezza della Polizia locale ha sequestrato quasi 9mila pezzi - fra cui 930 cassette di frutta e verdura, sequestrate da camion che vendono senza licenza o senza occupazione - nonché sanzionato 156 abusivi e denunciato 11 venditori irregolari per contraffazione e ricettazione.



Il punto - Solo tra ieri e mercoledì è stata sequestrata l'ultima 40ina di pezzi. L'ultimo controllo - avvenuto mercoledì sera in via delle Vigne - ha permesso agli agenti della Polizia locale di sorprendere un venditore senegalese di 50 anni (regolare in italia) intento ad offrire in vendita una borsa "Prada" falsa ad alcuni avventori. Oltre ad avere con sé altre 24 borse contraffatte, durante la successiva perquisizione domiciliare l'uomo è risultato anche in possesso di ulteriori 17 falsi di varia natura.