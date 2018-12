Centro - Per ragioni ancora da appurare, nel primo pomeriggio di oggi un magazzino al piano terra del civico 21 di via delle Bernardine (a Carignano) ha preso fuoco.



L'incendio - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che - avvalendosi di due squadre - hanno spento le fiamme in poco tempo. La grande quantità di fumo sviluppatasi a partire dal rogo ha comunque reso necessario evacuare il palazzo, ma non risultano esserci feriti. Ancora in corso le indagini.