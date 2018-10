Maxi blitz in centro storico: l´operazione strade sicure colpisce ancora

Centro - Ben 30 agenti tra carabinieri, esercito, Nas e Nucleo ispettorato del lavoro si sono adoperati in un maxi blitz antidroga tra Sottoripa, via Prè, via del Campo e Fossattello.



L'operazione - Grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine si è riusciti ad arrestare 4 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, a denunciare a piede libero uno spacciatore per lo stesso reato, a procedere all'identificazione di 60 persone e al sequestro di circa 300 grammi stupefacente.

Oltre a ciò, gli operatori hanno provveduto a controllare anche 5 esercizio commerciali, dove hanno sequestrato complessivamente 12kg di alimenti di provenienza estera non tracciati. Uno dei commercianti controllati, inoltre, è stato scoperto non essere in regola con il permesso di soggiorno e con le leggi sul personale, cosa che ha portato alla chiusura del locale.