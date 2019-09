Molo, va a fuoco una stanza del `Massoero`: nessun ospite ferito

Centro - Un brutto risveglio quello vissuto questa notte in via del Molo, al porto, dove l’incendio di una stanza del ricovero notturno "Massoero" ha creato non poco turbamento.



L'incendio - Le cause del rogo sono ancora ignote, ma non si esclude che ad appiccare il fuoco sia stato uno degli ospiti. Ad accorgersi del fumo è stata una residente di via Bottai che - poco dopo le 2 di questa notte - ha subito chiamato i Vigili del Fuoco, immediatamente sopraggiunti e prodigatisi a domare le fiamme. Fortunatamente nessuno degli ospiti della struttura pare aver avuto conseguenze.



[Foto d'archivio]