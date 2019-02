Nuova vita per il Mercato del Carmine: «Tanti problemi, ma attendiamo fiduciosi i progetti»

Centro - Dopo solo 5 anni di vita, alla fine del 2018 il Mercato del Carmine ha dovuto chiudere i battenti. La struttura rimane, e il bando per il suo riutilizzo c’è già: adesso, però, cosa ne sarà?



Il bando - «Purtroppo le cause della chiusura sono state molte. Sono mancate tante cose» spiega l’assessore a Commercio e Turismo Paola Bordilli: «Il tempo è stato tiranno, è chiaramente una convenzione fatta nel 2013 non ha aiutato: è chiaro che una programmazione nell’ambito commerciale non può vivere su una convenzione fatta più di 4 anni prima. Sono poi mancate anche una collaborazione col territorio dove il Mercato risiede e anche una vera volontà di riqualificazione, nonché dei percorsi turistici ad hoc». Tanti problemi, insomma, ma forse si può trovare una soluzione: «Ora ci ritroviamo con un bando aperto e tanti dubbi. Con il municipio – con cui ci siamo incontrati già a fine 2018 – abbiamo parlato a lungo della questione: lo stesso presidente ci ha presentato numerosi progetti per la riqualificazione del Mercato, e proprio in virtù di questo il Comune ha deciso di interagire con gli imprenditori interessati per cercare di formulare una convenzione sostenibile, anche e soprattutto dal punto di vista economico». «Dateci un mese massimo per comprendere una reale fattibilità» conclude l’assessore: «Ricordiamo che i progetti devono essere mandati entro questo mese, e che il progetto scelto dovrà deve essere condivisibile con le esigenze del quartiere. A quel punto vedremo il da farsi: se arriverà un progetto sostenibile lo supporteremo, altrimenti vedremo di rivedere il bando».