Operazione antidroga della Polizia: due pusher in manette

Gli agenti hanno recuperato decine le dosi di cocaina ed eroina sequestrate.

Centro - Cocaina ed eroina sequestrate e due persone arrestate: è il bilancio di un’operazione antidroga della Polizia di Stato.



Stupefacente - I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Miani, monitorato già da qualche giorno, dove era stata riscontrata la presenza di alcuni pusher, noti agli agenti perché attivi nel traffico di cocaina ed eroina nei vicoli del centro storico. Secondo quanto ricostruito gli spacciatori si muovevano spesso utilizzando i mezzi pubblici per raggiungere il centro storico soprattutto in orario serale portando con sé le dosi da vendere per poi rientrare a casa la sera.



Blitz - Gli uomini della Squadra Mobile, ieri mattina, hanno fatto irruzione nella casa e hanno bloccato i pusher mentre cercavano di raggiungere una finestra per gettare gli involucri contenenti lo stupefacente. I poliziotti hanno recuperato decine di dosi di eroina e cocaina e migliaia di euro in contanti, immediatamente sequestrati come provento dell’illecita attività.