Pestato a sangue per un commento alla ragazza, volto massacrato: rischia di perdere un occhio

Centro - Lui fa un commento forse eccessivo su una ragazza, il fidanzato - ubriaco - lo aggredisce e gli spacca letteralmente la faccia. Questo quanto accaduto la scorsa notte in via dei Giustiniani, in pieno centro storico.



L'aggressione - Trovato dalla Polizia riverso nel suo sangue e con il volto completamente livido, tumefatto e massacrato dalla raffica di colpi ricevuti, la vittima dell'aggressione è stata portata direttamente in ospedale, dove le notizie non sono state delle migliori: 30 giorni di prognosi, ma purtroppo rischia di perdere un occhio. L'aggressore - un ragazzo di poco più che 20 anni - è stato trovato dagli agenti mentre, poco più avanti, continuava serafico la sua serata.