Piazza Banchi, arrivano i pannelli anti-degrado

Centro - Li aspettavamo da 6 mesi e finalmente sono "arrivati": nelle ultime ore piazza Banchi e suoi dissuasori "storici" anti-degrado hanno ufficialmente presentato il loro nuovo volto a cittadini e turisti.



I pannelli - Questi nuovi dissuasori anti-seduta - installati da municipio e Comune in accordo con la sovrintendenza per evitare l'accampamento sui marmi della storica loggia Banchi - si sono fatti attendere per parecchi mesi a causa dei permessi legati ai vincoli storico-artistici, ma da poche ore sono finalmente pronti. Per renderli maggiormente "accattivanti" e degni del posto in cui sono stati allocati, questi dissuasori presentano pannelli con informazioni turistiche e storiche relative al centro storico installati su montanti in ferro anticato.