Piazza Cinque Lampadi, violenta rissa tra stranieri finisce a bottigliate: arrestato l´aggressore

Centro - La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 24enne gambiano, pregiudicato, ritenuto l’aggressore di una rissa a colpi di bottiglia avvenuta il 14 settembre scorso in piazza Cinque Lampadi, nel centro storico.



L'arresto -Il provvedimento è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione di misure coercitive emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, su richiesta della procura, a seguito di segnalazione della squadra mobile. Vittima dell’aggressione era stato un cittadino marocchino rimasto ferito da un coccio di bottiglia. Il 24enne già conosciuto dagli operatori che lo avevano arrestato nell’ambito dell’operazione “Labirinto 2”, risultava gravato da divieto di dimora in Genova, misura cautelare che aveva violato, rendendosi per di più responsabile di una violenta aggressione proprio nei vicoli del centro storico, dove non più di un anno fa era stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti. Ed è sempre in centro storico che il giovane è stato nuovamente tratto in arresto: i poliziotti lo hanno rintracciato nel pomeriggio di sabato in a piazza del Santo Sepolcro e lo hanno portato in carcere a Marassi.