Piazza Cinque Lampadi, violenta rissa tra stranieri finisce a bottigliate: si cerca l´aggressore

Centro - Intorno alle 3 di venerdì notte una violenta rissa ha allarmato i residenti di piazza Cinque Lampadi, non lontano da piazza Banchi.



L'intervento - Sul posto sono arrivate le volanti, la Squadra Mobile e la polizia scientifica, che hanno trovato un marocchino 39enne che perdeva copiosamente sangue da un braccio. In loco erano ancora presenti diverse persone di nazionalità gambiana, risultati poi estranei ai fatti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche grazie a un video girato dai residenti, il nordafricano palesemente ubriaco, accompagnato dalla compagna colombiana, per futili motivi aveva cominciato a litigare con un centroafricano. Al fatto hanno assistito altri stranieri che hanno tentato di dividere i due contendenti. La situazione è però degenerata quando i due, nonostante gli energici tentativi di dividerli, sono entrati a contatto. A quel punto il centroafricano ha preso da terra una bottiglia e ha colpito il marocchino violentemente al braccio destro, fuggendo per i vicoli. Il ferito immediatamente trasportato in ospedale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al tendine del braccio e giudicato guaribile in 30 giorni.

L’aggressore è un 24enne gambiano, irregolare, già noto alle forze dell’ordine in quanto coinvolto nell’inchiesta “Labirinto 2” che permise l’arresto di numerosi spacciatori tra i vicoli del centro storico. L’uomo è attivamente ricercato. Nel corso della medesima attività è stato deferito in stato di libertà anche un altro gambiano di 39 anni per favoreggiamento.