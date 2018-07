Piazza De Ferrari diventa un solettone per il Costa Zena Festival

I festeggiamenti per i 70 anni di Costa prenderanno il via domani alle 10

Centro - Domani - sabato 7 luglio - la Costa festeggia il suo 70esimo anniversario, e lo fa col botto. Dalla mattina alla sera il centro della città si colorerà di eventi di ogni tipo, senza esclusione di colpi. Un'occasione più unica che rara.



Il centro cambia look per un giorno -La rivoluzione non sarà solo in via XX Settembre - dove dalle 10 alle 20 di domani sarà presente lo scivolo più lungo del mondo, fruibile -, ma anche De Ferrari non si risparmia: per tutta la giornata, infatti, la piazza si tingerà di colori sgargianti e si trasformerà in solettone, con un prato verde, sedie a sdraio, ombrelloni e chioschetti. Sarà, insomma, come avere a disposizione un parco acquatico in pieno centro.



Qui trovate il link con il regolamento per l'utilizzo dello scivolo.