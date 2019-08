Piazza del Santo Sepolcro, in azione i controlli di polizia: arrestato un pusher di 29 anni

Centro - La Polizia di Stato di Genova, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al commercio di droga nel centro storico, ha arrestato in flagranza, per spaccio di stupefacenti un 40enne richiedente asilo di origine gambiana, senza fissa dimora, gravato da specifici precedenti penali e di polizia.



L'arresto - L’uomo è stato bloccato in orario serale dagli operatori della Sezione Criminalità diffusa, in servizio antidroga in piazza del Santo Sepolcro, subito dopo aver ceduto alcune dosi di marijuana ad un marittimo 29enne di nazionalità sudafricana.

Sottoposto a perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso del corrispettivo della cessione di droga e di una tessera sanitaria di provenienza illecita, motivo per il quale veniva segnalato all’A.G. anche per il reato di ricettazione.

Al termine degli atti, l’acquirente è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore di droga, mentre l’arrestato è stato associato alle locali camere di sicurezza per poi essere condotto all’udienza per direttissima, a seguito della quale il G.I.P. del Tribunale di Genova gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.