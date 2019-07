Piazza della Lepre, rissa tra ubriachi finisce in Questura: 38enne finisce in manette

Centro - Erano quasi le 17 quando - a seguito della segnalazione di una rissa in piazza della Lepre - lo scorso martedì 16 luglio alcuni agenti del reparto Sicurezza Urbana e del primo distretto della Polizia Locale hanno fermato tre nigeriani in palese stato di ubriachezza.



L'arresto - I primi due fermati hanno collaborato con gli agenti e fornito le proprie generalità, mentre il terzo - rifiutatosi di collaborare - è arrivato a minacciare gli agenti: peccato che questo gesto gli sia costato una visita in questura per l'identificazione. Una volta salito sull'auto della Polizia, però, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze, e la scena si è protratta fin dentro gli uffici della questura. Alla fine gli agenti sono riusciti a identificarlo come un 38enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale e con precedenti per rissa, che alla fine è stato prima denunciato per oltraggio, resistenza, minacce e rifiuto di fornire generalità e, in un secondo momento, arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.