Piazza della Meridiana, Edicolibro addio: il chiosco del book-crossing rischia di chiudere i battenti

Centro - «Entro 2 mesi il municipio vuole chiudere Edicolibro, una vecchia edicola riconvertita a biblioteca di strada. Firma per salvare uno spazio dedicato alla cultura, animato dalle associazioni del quartiere». Recita così la raccolta firme finalizzata a salvare l'edicola novecentesca di piazza della Meridiana, trasformata in una biblioteca di strada nel 2016 grazie al lavoro di un gruppo di associazioni e che dal 1 aprile 2019 - data in cui scade la concessione - il Municipio I Centro Est ha annunciato di voler smantellare.



La petizione - «È di questi giorni» spiega Genova che Osa «la volontà del Municipio I Centro Est di voler rimuovere il chiosco novecentesco in piazza della Meridiana che da quasi tre anni ospita l'Edicolibro: scambi di libri, di idee, punto d'incontri e di cultura. Uno spazio unico a Genova, simile a tanti altri esperimenti di book-crossing in tutta Europa, che restituiscono vita, frequentazione e colore a luoghi altrimenti abbandonati. Chiudere l'Edicolibro è una scelta assurda e miope dell'amministrazione, alla quale chiediamo fermamente di tenere aperto questo spazio di aggregazione e di collaborare con le associazioni che se ne fanno carico per potenziarne aperture e comunicazioni».



Chiunque volesse partecipare alla raccolta firme può trovarla a questo link.