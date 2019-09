Piazza della Raibetta, strappa il cellulare di mano a una passante e scappa: 20enne nei guai

Centro - La Polizia di Stato ha tratto in arresto ieri pomeriggio un nigeriano di 20 anni per il reato di furto con strappo.



Il tentato furto - Il giovane ha strappato di mano il cellulare ad una donna che stava camminando nei vicoli genovesi per poi scappare. La vittima ha però urlato “al ladro” attirando l’attenzione di alcuni passanti che lo hanno inseguito. Poco dopo anche una volante ha sentito le grida della donna riuscendo così ad individuare il soggetto in fuga. Gli agenti lo hanno raggiunto immediatamente bloccandolo e tratto in arresto. Il 20enne, con svariati precedenti di Polizia, irregolare sul T.N., senza fissa dimora e sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Genova, è stato anche denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di un altro cellulare di provenienza illecita.