Piazza della Vittoria, scassina il bauletto di un motorino in pieno giorno: 23enne nei guai

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne marocchino, pregiudicato e senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.



L'arresto - In pieno giorno, l’uomo ha scassinato il bauletto di un motociclo parcheggiato in centro e ha asportato un casco.

Visto dalla proprietaria del veicolo, il ladro ha tentato di mettere in moto il mezzo forzando il bloccasterzo ma è stato fermato da alcuni passanti, accorsi alle urla della ragazza, e subito bloccato da una volante dell’U.P.G.

Fissata la direttissima per stamattina.