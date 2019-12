Piazza Fossatello, cade dal balcone di un palazzo: morta bimba di tre anni

Centro - Una bambina di tre anni è morta questo pomeriggio dopo essere caduta dal balcone del quinto piano della casa dove viveva in piazza Fossatello, nel centro storico di Genova.



Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la piccola ma l’impatto è stato violento e il suo cuore ha cessato di battere.



Sono in corso le indagini da parte della Polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: secondo le prime indiscrezioni è emerso che la piccola era in casa al momento della tragedia perché la madre era uscita per pochi minuti per andare a prendere il fratellino Sarebbe stata La bimba sarebbe stata lasciata a casa per evitarle di prendere freddo, perché febbricitante. Quando la madre è tornata a casa ha trovato i medici a terra nel tentativo di rianimarla.