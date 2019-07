Piazza Sarzano, cane bastonato in piena notte da alcuni balordi: il punto dal Comune

Centro - Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio - poco dopo le 5 del mattino - in piazza Sarzano alcuni balordi hanno preso a bastonate un cane indifeso, salvo solo grazie all'intervento di alcuni residenti della zona, svegliati dai tremendi guaiti lanciati dall'animale. Il caso ha fatto subito scalpore, ma ad oggi ancora non si conosce l'identità degli aggressori: per queste ragioni, durante la seduta odierna del Consiglio comunale il Capogruppo di FdI Alberto Campanella ha voluto portare all'attenzione della giunta la situazione, chiedendo altresì che vengano presi al più presto provvedimenti atti a impedire che episodi del genere possano verificarsi ancora.



La richiesta - «La violenza va sempre condannata e fermata» incalza il Consigliere: «Oggi è toccato a un cane, domani può succedere a un bambino, a una donna o a una qualunque persona». A tal proposito, Campanella cita la Legge 189/2004 relativa al maltrattamento di animali e alle conseguenti pene in cui incorrono eventuali trasgressori. «È necessario identificare questi balordi» continua il Consigliere, «e pertanto chiedo che vengano visionati anche i filmati delle due telecamere poste in piazza Sarzano: una dà sul mercato, l'altra verso museo. A mio parere risulta, poi, fondamentale mettere in atto campagne di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema, così come divulgare ai cittadini un numero di telefono a cui possano rivolgersi in casi simili, così da riuscire a cogliere in flagrante questi bruti». Che si tratti del numero delle Guardie zoofile o di uno preparato ad hoc, poco importa: l'unica cosa che preme ora è impedire che azioni come queste possano verificarsi ancora.



La risposta - «Mi unisco alle sue parole, e le assicuro che abbiamo già messo in atto numerose operazioni per risalire all'identità degli aggressori» spiega l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora. «Una volta preso atto sia dei fatti che della sua interrogazione, io e l'Assessore Garassino abbiamo chiesto alla Polizia Locale di verificare l'episodio segnalato attraverso le telecamere in questione. Da una prima visione delle immagini, però, pare che dai video registrati nella fascia compresa tra le 4.30 e le 5.30 dell'11 luglio non siano identificabili i colpevoli di questo reato. Ad ogni modo, però, il corpo della Municipale si è reso disponibile ad approfondire la cosa, nonostante un'identificazione al momento non sembri davvero possibile». Episodi come questo «in una città come Genova, che ama molto gli animali» continua Campora, «non sono ammissibili. È pertanto necessario porre la massima attenzione da parte sia della Municipale che delle Guardie zoofile. Proprio per queste ragioni, appoggio la sua idea di dar vita a una campagna di sensibilizzazione in merito, la quale dovrà approfondire temi che vanno dall'abbandono alla violenza sugli animali». A ciò, inoltre, verrà probabilmente aggiunto anche un inasprimento delle pene per chiunque si macchi di questo genere di crimini.