Picchia altri ospiti del centro di accoglienza e dà fuoco ad alcuni libri, in manette 28enne

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un ivoriano di 28 anni per il reato di incendio, oltre ad averlo denunciato per quello di danneggiamento e lesioni.



I fatti - Tutto è cominciato quando l’uomo - ospite di una struttura d’accoglienza cittadina - ha litigato violentemente con un altro ospite del centro, colpendolo ripetutamente e con violenza. Non contento, l'uomo ha poi scaraventato una libreria al suolo e appiccato il fuoco con un accendino ad alcune pagine dei libri caduti, causando un principio di incendio in seguito domato dai vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente insieme agli operatori di volante.

Il gesto ha avuto non poche conseguenze: anzitutto, due ospiti della struttura sono finiti al Pronto Soccorso in codice giallo - uno per le lesioni e l’altro per le inalazioni del fumo -, mentre il 28enne è stato accompagnato nelle guardine della Questura, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di oggi.