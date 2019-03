Polizia arresta pusher in Centro Storico: sorpreso con hashish in via di Sottoripa

Centro - Sorpreso con hashish in via di Sottoripa, per questo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio: il protagonista della vicenda è un uomo di 32 anni.



Droga - Durante un mirato servizio antidroga nell’area di piazza Caricamento e zone limitrofe, gli operatori della sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, appostatisi in zona, hanno visto l’uomo mentre occultava un pacchetto di sigarette in via di Sottoripa, nei pressi di una saracinesca momentaneamente chiusa.



Involucro - Quando si è riavvicinato per recuperare l’oggetto, il 32enne è stato sottoposto a controllo dai poliziotti che, verificato il contenuto dell’involucro, hanno rinvenuto numerose barrette di hashish già pronte per la vendita al dettaglio. A nulla è valso il tentativo di fuga dell’uomo, che è stato bloccato e tratto in arresto dopo un breve inseguimento nei caruggi, mentre tentava di nascondersi in un piccolo esercizio commerciale.