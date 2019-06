Porto Antico, quest´anno la ruota panoramica non va in vacanza

Centro - Se avete notato movimenti insoliti in piazzale Mandraccio - al Porto Antico - non vi preoccupate, è tutto nella norma: quest'anno la ruota panoramica che nei freddi mesi invernali ha fatto - e fa - innamorare genovesi e turisti non verrà smontata come accaduto nel 2018, bensì semplicemente spostata in un luogo diverso da calata Gadda e dall'Arena del Mare (tradizionale sede estiva di eventi e concerti in quel di Genova).



L'inaugurazione - prevista per il prossimo venerdì 21 giugno - darà il via alla stagione estiva della maxi ruota da 45 metri di altezza, che si prevede sovrasterà il piazzale fino ad autunno inoltrato (periodo in cui, con ogni probabilità, potrà tornare nella sua sede "storica"). Nonostante il cambio di location, comunque, non varieranno né i prezzi non variano (adulti a 8 euro - under 12 a 5 euro - bambini fino a 2 anni gratis) né le convenzioni attive con l'Acquario.