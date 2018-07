Pre-Visioni, al via la fase operativa per la riqualificazione del centro storico

La prima "tappa" interesserà la rigenerazione del quartiere di Prè

Centro - Pre-Visioni è il progetto - presentato lo scorso 23 aprile - con cui si tenterà una riqualificazione del centro storico, e in particolare del quadrante compreso tra via Balbi, via Gramsci, Piazza Principe e via delle Fontane.



Il programma di "visione futura" - «Abbiamo iniziato a lavorare soprattutto sull'analisi dello stato dei luoghi e abbiamo ascoltato quel che avevano da raccontarci gli stakeholders e coloro che vivono nel centro storico» afferma l'assessore all'Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci, che ricorda come siano state recepite tutte le informazioni, grazie a cui il "lotto" di Pre-Visioni «è stato suddiviso in quattro "sotto-lotti", in ciascuno dei quali sono state presentate delle proposte di analisi e delle prime idee di progetto concrete, che saranno condivise con la città a partire dal mese di settembre». La fase operativa avrà inizio dal quartiere di Prè, già segnalato come una delle priorità del Comune di Genova e del suo centro storico, anche se è bene ricordare come questo sarà un vero e proprio «prototipo di quello che possono essere le riqualificazioni all'interno del progetto Pre-Visioni. Sul concreto possiamo dire che andranno effettuate delle micro-ristrutturazioni e dei micro-interventi di apertura varchi verso il mare, cercando di fare in modo che la luce "rientri" nel centro storico grazie a sorgenti sia artificiali che naturali. In sostanza, faremo in modo che questi nuovi "vuoti urbani" che stiamo cercando di creare siano la vera fonte di innovazione e recupero del centro storico» conclude l'assessore Cenci.



Attualmente l'Amministrazione pubblica - con l'ausilio della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova - sta valutando come trasformare lo studio sviluppato fino a questo momento in un vero e proprio progetto di fattibilità, con un cronoprogramma dei prossimi 3 anni e una programmazione dei finanziamenti indispensabili - sia pubblici che privati - per l'effettiva realizzazione del progetto. In questo frangente, l'analisi di dettaglio del quartiere ha permesso di approfondire proprietà e caratteristiche degli immobili presenti sull'area in questione, così da permettere una valutazione delle destinazioni d'uso. A questo punto si è deciso di suddividere il quartiere in 4 settori d'azione, tutti caratterizzati dalle priorità di residenza e commercio e tutti differenziati da una peculiarità in ogni singolo settore - copresenza di attività universitarie, presenza di importanti realtà culturali, spazi da valorizzare e sfruttare e vicinanza di luoghi d'arrivo per cittadini e turisti.

Il vero e proprio lavoro operativo, comunque, avrà inizio a partire da settembre.